L'iconico ballo di Michelle Hunziker e Claudio Bisio a "Zelig"

Vi ricordate il ballo di Michelle Hunziker e Claudio Bisio a "Zelig"? I due erano soliti iniziare lo spettacolo con uno stacchetto subito prima di invitare i comici dello show a esibirsi sul palco. I due hanno condotto "Zelig" insieme dal 2000 al 2003, un periodo inferiore rispetto alla conduzione del programma di Bisio insieme a Paola Cortellesi o a Vanessa Incontrada, ciononostante la coppia ha da subito dimostrato di avere un grande feeling.

Del loro primo incontro, Bisio raccontò un aneddoto molto divertente sulla conduttrice e showgirl. "Facevamo lo spettacolo in un locale che costeggia il Naviglio della Martesana, posto non esattamente invitante. C'era uno sketch - spiegava Bisio - che prevedeva entrassimo con degli stivaloni nel naviglio e Michelle, che arrivava con la sua figura algida, svizzera, da moglie di Ramazzotti, non dico intoccabile ma certamente iconica, si tirò su le braghe buttandosi nella Martesana insieme a noi. Lì ci conquistò".

A vent'anni dal sodalizio di "Zelig", Michelle Hunziker e Claudio Bisio si sono incontrati ancora una volta, nel febbraio del 2023, sul palco di "Michelle Impossible". Tra siparietti musicali e gag la coppia ha dimostrato la grande affinità e la lunga amicizia che contraddistingue il loro rapporto e che ha reso le loro edizioni di "Zelig" indimenticabili.