"Fuori dal tunnel" di Caparezza è la sigla di "Zelig Circus" 2004

Sicuramente tutti ricordano "Fuori dal tunnel", uno dei più grandi successi di Caparezza. Forse, però, non tutti sanno che nel 2004 la canzone del cantautore pugliese è stata la sigla di "Zelig Circus". Pubblicato il 16 ottobre del 2003, il brano è il terzo estratto dal secondo album del cantante intitolato "Verità supposte".

Nato a Molfetta, in provincia di Bari, il 9 ottobre del 1973, Michele Salvemini alias Caparezza coltiva la sua passione per la musica fin da bambino. Si diploma in ragioneria e inizia a lavorare come pubblicitario a Milano, ma dopo poco abbandona il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla musica. Il successo arriva con la pubblicazione del secondo album e soprattutto di alcuni singoli tra cui "Fuori dal tunnel".

Il brano dal ritmo allegro e coinvolgente, contro ogni previsione dello stesso autore, divenne un vero e proprio tormentone estivo ballato in trasmissioni televisive e discoteche. Il testo della canzone, però, denuncia proprio il "divertimentificio" notturno che imporrebbe a tutti di svagarsi allo stesso modo. Per questo motivo Caparezza sottolineò come nella nostra società sia ancora possibile distorcere il testo di una canzone senza coglierne realmente il significato. L'unico programma televisivo al quale l'artista concesse l'utilizzo del brano come sigla fu proprio "Zelig Circus". Riascoltiamola insieme.