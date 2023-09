Riccardo Cocciante canta "Ti amo ancora di più" al "Festivalbar"

Tra le voci più amate del nostro panorama musicale, Riccardo Cocciante è uno dei cantautori che hanno scritto pagine indimenticabili per la canzone italiana. Cocciante è nato il 20 febbraio 1946 a Saigon, in Vietnam: suo padre era italiano, mentre la madre era francese: i genitori decidono di tornare in Italia quando il giovanissimo Riccardo aveva appena undici anni. Nel Belpaese inizia la sua formazione artistica anche se manterrà sempre legami molto forti con la Francia.

Dopo anni di gavetta, il cantautore si impone sulla scena italiana nel 1974, quando pubblica l'album "Anima" che contiene uno dei brani che hanno segnato la sua carriera: l'intramontabile “Bella senz’anima”.



Nei dieci anni che hanno seguito la pubblicazione di quel disco, Cocciante avvia un'importante collaborazione con il grande paroliere Mogol: i due daranno vita a grandissimi successi, tra cui spicca "Se stiamo insieme", brano che gli permise di vincere il Festival di Sanremo del 1991 con la canzone.

Nel 1998 accantona la carriera musicale per abbracciare il genere del musical: proprio in quell'anno, infatti, debutta con l'opera "Notre-Dame de Paris" riscritta dal poeta Luc Plamondon. Si tratta di un'opera che ha ottenuto un grandissimo riscontro sia dal pubblico, sia dalla critica, tanto che fino allo scorso anno sono andate in scena nuove repliche. In questo video, del 1997, rivediamo Riccardo Cocciante ascoltare uno dei suoi brani più celebri: "Ti amo ancora di più", con cui si esibì al "Festivalbar".