L'esibizione di Livin' Joy a "Festivalbar" 1997

Chi ricorda i Livin' Joy? Si tratta di una delle band più popolare negli Novanta: il gruppo nacque in Italia e a produrli furono Paolo e Gianni Visnadi. Si imposero presto tra gli esponenti di maggior successo del genere della dance ed Eurodance di quel periodo. Il primo singolo arriva nel 1994 ed era intitolato "Dreamer": il brano era cantato da Janice Robinson e riuscì a imporsi non solo in Italia, ma anche all'estero riuscendo ad andare anche in vetta alla classifica UK e statunitense.

Pur avendo ottenuto un grandissimo successo, i produttori non riuscirono a rinnovare l'accordo con la cantante Janice Robinson, che non prestò più la sua voce per la relalizzazione di nuove canzoni. Per questo, la voce dei Livin'Joy divenne Doris Diggs, conosciuta anche come Tameka Starr. Il gruppo ottenne altri successi grazie ai singoli "Don't Stop Movin" e "Follow the Rules", ma da allora hanno pubblicato un solo album, appunto "Don't Stop Movin". L'ultimo brano prodotto, invece, risale al 1999 ed è "Just for the Sex of It". In questo video, del 1997, rivediamoli esibirsi in un medley dei loro migliori successi.