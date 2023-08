Valentino Rossi è ospite dell'assessore Palmiro Cangini a "Zelig Circus" 2003

Chi ricorda Valentino Rossi ospite a "Zelig Circus" nel 2003? Il campione di MotoGP insieme a Paolo Cevoli, nei panni del Palmiro Cangini, si rendeva protagonista di una gag insieme al comico nel programma condotto da Claudio Bisio e da Michelle Hunziker. Valentino Rossi si presentò a sorpresa sul palco del programma scatenando un grande applauso da parte del pubblico presente in studio.

Nato il 16 febbraio 1979, Rossi è tra i piloti più titolati delle due ruote, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (cinque dei quali vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005), è l'unico pilota nella storia del Motomondiale ad aver vinto il Mondiale in quattro classi differenti: 125, 250, 500 e MotoGP. Nel 2021 è arrivato l'annuncio di voler concludere la sua strepitosa carriera con 9 titoli mondiali vinti. Non solo pilota, il campione di Tavullia è anche un dirigente sportivo, fondatore e proprietario dello SKY Racing Team VR46.

Il 4 marzo 2022 è nata Giulietta la figlia avuta insieme alla compagna Francesca Sofia Novello. I due, che stanno insieme dal 2017, lo hanno annunciato sui social postando la foto del suo piedino.