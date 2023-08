Ricordate Gerry Scotti in versione cantante al "Festivalbar"?

Abituati a vederlo tutte le sere nei game show di Canale 5, non tutti ricorderanno Gerry Scotti in versione... cantante. Eppure, lo "Zio Gerry" nel 1989 entrava di diritto nella classifica dei tormentoni estivi grazie al brano "Let’s show (Salute!). Virginio Scotti, questo il suo vero nome, dopo una breve esperienza politica da deputato della Camera eletto nelle file del PSI, decise di dedicarsi al mondo dello spettacolo e della televisione passando dalla gavetta di dj e conduttore radiofonico. Una strada lunga che oggi lo porta a raccogliere l'eredità dei grandi presentatori del passato.

Tra le sue performance sul palco di "Superclassifica Show", programma televisivo musicale popolarissimo in onda su Canale 5 in quegli anni che informava settimanalmente sulle classifiche di vendita dei dischi del momento, c'era l'esibizione sulle note del suo singo.

Nelle immagini del video in alto si vede un Gerry Scotti in versione "yuppie" cantare quel brano "poliglotta", che alternava strofe in napoletano, pugliese e francese maccheronico, mettendo in scena un balletto goliardico in cui si lamentava degli acciacchi dovuti al raffreddore.

La musica è una passione che non ha mai abbandonato il conduttore: due anni fa infatti è tornato a produrre un suo singolo originale. Si chiama "La mia pepe", canzone diventata poi la sigla delle performance della "Scuderia Scotti" a "Tu si que vales".