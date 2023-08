Claudio Batta, il parcheggiatore ufficiale di Zelig Circus 2003

Il comico si divertiva, nel tempo libero, a compilare in modo strampalato dei cruciverba

Chi ricorda Capocenere? Per anni è stato il famoso "parcheggiatore" di "Zelig", interpretato da Claudio Batta. Comico e attore di origini livornesi, Batta è nato a Milano ed è qui che ha coltivato la sua passione per il teatro. Dopo una lunga gavetta in radio, arriva sul palco del popolare show comico di Canale 5 condotto da Claudio Bisio e Michelle Hunziker.

Nel corso dei suoi sketch Batta, dopo aver salutato il pubblico con il suo tormentone "uttobene, uttobene", si dedicava a compilare alcuni cruciverba (che lui chiamava "nimmistica" al posto di "enigmistica", ndr) in maniera piuttosto strampalata. Dopo aver letto delle descrizioni "reali" delle parole da inserire, Batta-Capocenere sparava le risposte più assurde tra le risate del pubblico.