Robert Palmer canta "Johnny & Mary" a "Popcorn" 1981

Correva l'anno 1981 e sul palco di "Popcorn" saliva sul palco Robert Palmer: il cantante britannico ipnotizzò il pubblico del programma musicale di Canale 5 grazie al suo brano leggendario "Johnny & Mary". Estratta dall'album "Clues", la canzone ottenne moltissimo successo soprattutto in Francia e in Italia. Il motivo è legato alla pubblicità: questo singolo, infatti, fu scelto da Renault per una serie di spot che divennero iconici nel nostro paese e che permisero che la canzone diventasse molto popolare.

L'ultimo spot con il jingle di "Johnny & Mary" realizzato e diffuso dalla casa automobilistica francese fu quello che servì a pubblicizzare la prima generazione della Renault Twingo, che risale al 1993. Dopo quasi trent'anni, però, Renault decise di tornare a inserire nel mercato pubblicitario spot che contenessero questa canzone per sponsorizzare lla nuova Clio Ibrida.