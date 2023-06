Heather Parisi canta "Cicale" a "Bellezze al bagno" 1993

La showgirl si scatena in un balletto sulla sua hit nel programma estivo di Rete 4

Vi ricordate Heather Parisi cantare "Cicale" sulla spiaggia di "Bellezze al bagno"? Era il 1993 e la showgirl italo- americana si scatenava con la sua hit più famosa mentre era al timone del programma di Rete 4 basato su sfide incrociate tra quattro nazioni europee: Italia, Francia, Germania e Spagna. Dalla spiaggia di Bellaria, sulla riviera romagnola, la Parisi coinvolgeva il colorato pubblico formato da rappresentanti delle diverse squadra in gara.

Il brano "Cicale/mr. Pulce", pubblicato nel 1981, ha significato la consacrazione al successo per la cantante diventata poi uno dei volti noti del piccolo schermo in diversi programmi di intrattenimento tra gli anni ottanta e novanta. Nello stesso periodo scoccava la rivalità artistica tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini destinata a durare anche in tempi più recenti. Rivediamo la coreografia a "Bellezze al bagno" dell'estate 1993.