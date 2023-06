Mago Forest e Nino Frassica prestigiatori a "La grande sfida" 1993

Non c'è trucco, non c'è inganno per Mago Forest e Nino Frassica ospiti a "La grande sfida". Era il 1993 e i due comici si cimentavano in un numero di illusionismo nel programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Valeria Marini che metteva alla prova i campioni in gara con sfide di forza, abilità e memoria. Proprio la memoria è al centro dell'esperimento dei due prestigiatori con Frassica che millanta la dote del Mago "azzeccatutto": "Lui sa tutti i numeri telefonici esistenti al mondo, ad esempio qual è il prefisso di Roma?" La risposta di Forest: "06".

Dopo vari tentativi con altre combinazioni di numeri, Gerry Scotti invita i due improbabili prestigiatori ad allenarsi e a ritornare in gara un'altra volta. Il programma, in onda per due edizioni fino al 1994, ha segnato il debutto su Canale 5 di Valeria Marini e di altre showgirl come Natasha Stefanenko, alla sua prima apparizione nella televisione italiana. Rivediamo la gag di Mago Forest e Nino Frassica a "La grande sfida" nel 1993.