L'esibizione di Laura Pausini a "Buona Domenica" 2000

Erano gli anni 2000 quando Laura Pausini, già all'apice del suo successo, si esibiva a "Buona Domenica", il programma domenicale di Canale 5. L'artista scelse di eseguire alcuni dei suoi brani più famosi tra cui La solitudine e Non c'è. Rivediamo insieme la sua esibizione.

Sempre in quell'anno Laura Pausini pubblicava un altro grande successo Tra tre e il mare. Il brano scritto da Biagio Antonacci è stato pubblicato come singolo da entrambi, anche in album raccolta, ed è stato interpretato da entrambi gli artisti in vari duetti. Inoltre sono state realizzate anche diverse versioni in spagnolo. Nonostante in quegli anni Pausini avesse già raggiunto un grandissimo successo nel nostro Paese e all'estero, dal 2000 di strada ne ha fatta.

È stata tra i protagonisti dell'edizione 2022 dell'Eurovision condotta a Torino con Mika e Alessandro Cattelan. Con più di 70 milioni di dischi venduti e 226 dischi di platino, senza tralasciare la vittoria di un Grammy, quattro Latin Grammy, un Golden Globe e un Satellite Award, oggi possiamo dire con certezza che Laura Pausini è la cantante italiana più amata all'estero.