Diego Abatantuono presenta a "Ciak" 1996 il suo film "Il barbiere di Rio"

Era il 1996 e un giovane Diego Abatantuono raccontava a "Ciak" la storia del suo nuovo personaggio. L'attore, infatti, di lì a poco sarebbe finito al cinema con il film "Il barbiere di Rio": tra i vigneti piemontesi, Abatantuono racconta il suo nuovo personaggio che parte per il Brasile. Nel rotocalco delle reti Mediaset sul mondo del cinema andato in onda dal 1986 al 1997 da un'idea i Giorgio Medail, Anna Praderio e Pierluigi Ronchetti, l'attore svelava al pubblico alcune anticipazioni sulla pellicola.

La pellicola parla di Matteo, un barbiere romano separato, parte per Rio de Janeiro in Brasile per riabbracciare sua sorella Angelina. Derubato e soccorso da Giorginha, conosce la sua famiglia e vive nuove esperienze. Rocco, il nipote, lo tradisce ma lui decide di restare in Brasile. Riportato a Roma, i figli rintracciano Giorginha. Matteo torna a Rio, adotta la cultura brasiliana, apre una scuola di calcio e una nuova barberia e diventa protagonista al carnevale.