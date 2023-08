Umberto Tozzi presenta "Notte Rosa" a "Popcorn" 1981

Tra il vasto repertorio di Umberto Tozzi non tutti forse ricorderanno "Notte Rosa". Il brano del cantante e chitarrista torinese nato il 4 marzo 1952, fu presentato durante "Popcorn": il noto programma musicale di Canale 5 andato in onda agli inizi degli anni Ottanta. Il brano rientra tra i grandi successi di Tozzi, diventati conosciuti in tutto il mondo con oltre 80 milioni i dischi venduti nel corso della sua carriera.

Tra i brani indimentiabili di Tozzi, spicca l'indimenticabile "Gloria", che nell'interpretazione di Laura Branigan, è entrata nella classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna ed è diventata anche fonte di ispirazione per alcuni film, tra cui il celebre capolavoro di Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street", con Leonardo di Caprio. La canzone, infatti, è stata inserita nella scena in cui il protagonista si trova naufrago dopo che l'imbarcazione milionaria che lo trasportava viene travolta dalla forza del mare in tempesta.