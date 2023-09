Nicola Savino imita Giampiero Galeazzi a "Zelig Circus"

Non tutti ricordano che anche Nicola Savino ha fatto parte del cast di "Zelig": l'ex conduttore de "Le Iene", infatti, si divertiva a intervenire da dietro le quinte nel programma condotto da Michelle Hunziker e Claudio Bisio. Nel corso delle sue improvvisate nello show comico di Canale 5, Savino si divertiva a esibirsi in uno dei suoi grandi cavalli di battaglia: l'imitazione di Giampiero Galeazzi. Il noto telecronista sportivo è stato per anni imitato da Savino, fino alla sua morte avvenuta il 12 novembre del 2021.

Nel corso di una puntata de "Le Iene", Savino annunciò infatti di non voler più imitare il cronista scomparso. Non solo: a lui dedicò un momento della trasmissione. "Ci tengo molto a salutare qualcuno - esordì nel corso della serata - si tratta una persona che non ho mai conosciuto davvero se non con qualche lunga telefonata, ma che sento come un compagno di giochi. La vita ci ha portato ad essere vicini al punto che molte volte hanno pensato che io e lui fossimo la stessa persona anche se lui era quasi il doppio di me. Ci ho provato tanto, ma davvero tanto a cogliere la sua essenza, studiando la sua voce e non so quanto lui si rivedesse davvero nell’imitazione un pò forte che le ho dedicato. Questa sarà l’ultima volta in cui lo imito perchè diciamocelo tutte le cose hanno una fine, anche le cose più belle".