Enzo Iacchetti compie 71 anni: ricordate i suoi esordi a Mediaset?

Enzo Iacchetti compie 71 anni. Lo storico conduttore di "Striscia la Notizia" che per anni ha condotto insieme a Ezio Greggio il tg satirico di Canale 5 fin dalle sue prime edizioni, nel 1995 a "La Grande Avventura" ricordava i suoi esordi a Mediaset.

"Dopo Maurizio Costanzo, che è stato il primo a darmi lo spazio per le mie cosine, devo dire che con 'Striscia la notizia' e 'La stangata' con Lorella Cuccarini sono in una condizione privilegiata", raccontava il conduttore a proposito dei suoi esordi in televisione, arrivati dopo anni come intrattenitore a battesimi e matrimoni e a lavorare nelle pizzerie. "È bello. Lavoriamo bene, ci si diverte e non si fa neanche tanta fatica", considerava Iacchetti quando parlava del suo lavoro.

Nato a Castelleone il 31 agosto 1952, Iacchetti muove i primi passi in radio, prima di mettere in piedi i suoi primi spettacoli comici. Giorgio Faletti, Giobbe Covatta e Francesco Salvi sono solo alcuni dei personaggi con i quali collabora prima di approdare in televisione al "Maurizio Costanzo Show".