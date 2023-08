L'esibizione di Amanda Lear a "Premiatissima" 1983

Era il 1983 quando Amanda Lear si esibiva sul palco di "Premiatissima" con Lili Marleen. Il brano, suo 12esimo singolo, fa parte del suo terzo album Never trust a pretty face. La canzone è stata registrata in più versioni: sia in tedesco che in inglese, ma anche in francese. Non tutti ricordano che Lear cantò lo stesso brano anche nel film italiano "Zio Adolfo in arte Führer", nel quale recitò in una piccola parte.

Non solo cantante, ma anche attrice, modella e scrittrice, Amanda Lear è riuscita a creare intorno al suo personaggio un’aura di ambiguità e di mistero che l'hanno resa ancora più irresistibile per molti artisti e produttori. La sua androginia colpì e fece innamorare prima il pittore Salvador Dalì, di cui fu anche l’amante e che la volle molto spesso come modella; e poi David Bowie.

Amanda Lear ha inoltre affiancato alla carriera musicale una fortunata serie di partecipazioni a programmi televisivi d'intrattenimento in Italia, Francia e Germania, prima come soubrette poi come conduttrice. Un anno fa è stata sottoposta a un intervento al cuore in una clinica svizzera. Dopo l'intervento, la cantante ha subito rassicurato i fan dichiarando che da quel momento in poi, il suo cuore li "amerà ancora di più".