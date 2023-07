Auguri Donatella Rettore, eccola sul palco di "Popcorn" 1981

Buon compleanno Donatella Rettore. Nata a Castelfranco Veneto l'8 luglio 1955 la cantante festeggia oggi 68 anni. Fin dall'esordio nei primi anni settanta si è contraddistinta per il suo stile dissacrante e ironico come si vede nella partecipazione del 1981 al programma "Popcorn" dove si presentò con un paio di occhiali da sole. Sul palco della primissima trasmissione musicale di Canale 5 la Rettore si esibiva col brano "Diva", singolo estratto dal suo quinto album in studio "Estasi clamorosa" dove alterna lo sguardo fisso alla telecamera e interazioni col pubblico.

Tra i successi di Donatella Rettore, tra le prime artiste italiane a innovare l'immagine dal gusto provocatorio nell'interpretazione di una canzone, si ricordano "Kobra" e "Lamette" brani diventati un cult degli anni Ottanta. "Lamette" è stata inserita nel film del 2006 di Fausto Brizzi "Notte prima degli Esami" ambientato a Roma durante gli esami di maturità del 1989. Rivediamo la sua esibizione con "Diva" sul palco di "Popcorn" nel 1981.