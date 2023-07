Francesco Salvi canta "Esatto!" a "Telemike" 1988

Il cantante si esibisce in una coreografia "animalesca"

Ve la ricordate la canzone "Esatto!" di Francesco Salvi? Nel 1988 l'artista di Luino si esibiva con questo brano a "Telemike", popolare quiz condotto da Mike Bongiorno su Canale 5 per cinque edizioni tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta. "Con tutto quello che si sente in giro proviamo a far cantare gli animali veri!", intonava Salvi all'inizio della coreografia. Ed ecco comparire sul palco quattro ballerini con indosso ciascuno la maschera di un animale: gallo, cane, maiale e cavallo. E un quarto animale, il pesce muto, formato dal retro delle loro maglie.

Classificato sotto il genere della musica demenziale il brano di Salvi, contenuto nella raccolta "Megasalvi" pubblicata nel 1989 si rivelò un successo al puntò che gli valse la settima posizione al Festival di Sanremo di quell'anno. "Esatto!" è una critica alla qualità della musica leggera contemporanea di fronte alla quale il cantante decide di far sentire il verso degli animali. Rivediamo l'esibizione di Francesco Salvi sul palco di "Telemike" 1988.