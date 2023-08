Max Pisu è Tarcisio in versione soldato a "Zelig Circus" 2003

Vi ricordate di Tarcisio, il ragazzo dell'oratorio interpretato da Max Pisu? Nel 2003 il personaggio torna a "Zelig Circus", lo spettacolo di cabaret di Italia 1 condotto da Claudio Bisio e Michelle Hunziker, per raccontare la sua esperienza come soldato nell'esercito. Sull'attenti i due presentatori accolgono sul palco il comico legnanese che come prima cosa appella Bisio col titolo di "maggiore testa di cuoio" paragonandolo al suo elmetto da battaglia.

Tra le apparizioni cinematografiche Max Pisu ha recitato in un cameo nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo "Chiedimi se sono felici" del 2000 dove veste i panni di un annoiato inserviente addetto ai panini e alle bevande del treno. L'anno successivo Pisu interpreta il ruolo di Massimo nel film "South Kensington" con protagonista Rupert Everett. Rivediamo la gag dell'irriverente Tarcisio in versione soldato sul palco di "Zelig Circus" 2003.