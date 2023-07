L'esibizione di Enrico Brignano a "Zelig" 2008

Era il 2008 quando un giovanissimo Enrico Brignano saliva sul palco di "Zelig". Il comico, attore, regista e cabarettista romano è stato tra i tantissimi talenti della risata a essere stato lanciato dal programma di Canale 5. Dopo aver frequentato il laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, si affaccia al mondo del cinema e delle fiction tra il 1992 e il 1993: in quegli anni, allo stesso tempo, arrivano le sue prime apparizioni in televisione.

Dopo l'esordio da barzellettiere a "La sai l'ultima?", Brignano inizia a farsi conoscere grazie alla sua simpatia che lo porterà a calcare importanti palcoscenici. A "Zelig" arriva nel 1999, quando il programma andava in onda ancora su Italia 1, tornerà più avanti nel 2007 su Canale 5 diventando uno dei comici di riferimento della trasmissione. Il suo successo sarà tale da ottenere, nel 2009, anche uno one-man-show in prima serata "Brignano con la O". In questo sketch di quegli anni lo rivediamo raccontare il suo particolare rapporto con i medici.