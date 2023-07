Auguri Enrico Bertolino, la sua prima apparizione a "Zelig Facciamo Cabaret" 1997

In occasione del suo compleanno, rivediamo il comico nello sketch sulla dinamicità di Milano degli anni '90

Buon compleanno Enrico Bertolino! In occasione dei suoi 63 anni, rivediamolo a "Zelig Facciamo Cabaret" quando nel 1997 parlava della dinamicità di Milano degli anni '90. "Siamo diventati cinici e cattivi a Milano, alle sette di mattina la gente litiga ai semafori e chi paga questo dazio è il pedone", esordisce il comico sul palco.

"Quando sono pedone detesto gli automobilisti ma mi basta sedermi in auto per detestare i pedoni. È un automatismo", prosegue Enrico Bertolino che chiude il suo sketch con il dialogo mimico che avviene solitamente tra pedone e automobilista. Laureato alla Bocconi in Discipline Economiche, il debutto sul piccolo schermo arriva con i programmi "Ciro, il figlio di Target", "Facciamo Cabaret", "Mai dire gol" e "Quelli che il calcio".