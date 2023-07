Paolo Villaggio con Andrea Roncato a "Grand Hotel" 1985

In occasione dell'anniversario della morte del comico, rivediamo l'attore in uno sketch andato in onda nel programma televisivo di Canale 5

A cinque anni dalla scomparsa di Paolo Villaggio, rivediamo l'attore italiano in uno dei suoi sketch con Andrea Roncato a "Grand Hotel" nel 1985. Direttamente dalla lavanderia dove lavora, il comico, nei panni di una dipendente, racconta alle lavandaie il privilegio della solitudine per una donna. "Per iscritto ve lo dico, una donna può avere un grande privilegio: la solitudine. È chiaro no?".

Un pensiero che cambia quando entra in scena Andrea Roncato. "Mi scusi mi ha sorpreso in un momento di disordine. Che buon profumo, è il suo naturale?" chiede Paolo Villaggio cercando di abbordare l'attore. Con la scomparsa del comico italiano, avvenuta all'età di 84 anni, se ne va uno dei personaggi legati dalla comicità surreale e innovativa come il professor Kranz, il timido Giandomenico Fracchia e soprattutto il ragionier Ugo Fantozzi: creazione letteraria da cui è nata una saga cinematografica di ampio e duraturo successo.