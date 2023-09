Roberto Vecchioni canta "Voglio una donna" e vince il "Festivalbar"

Trentun'anni fa Roberto Vecchioni vinceva l'edizione 1992 del "Festivalbar". Il cantautore milanese ha regalato al pubblico brani di straordinaria bellezza scrivendo pagine di storia della musica italiana, emozionandoci con canzoni di una profondità fuori dal comune, come nel caso di "Luci a San Siro" e "Sogna ragazzo sogna" e ha sfornato eterni tormentoni del calibro di "Samarcanda".

Nato a Carate Brianza nel 1943, Vecchioni consegue la laurea in lettere classiche nel 1968: pochi anni più tardi diventa prima assistente universitario e poi insegnante in diversi licei, continuando nonostante il successo nella musica, fino alla pensione. Dopo vari successi ottenuti con le sue canzoni, nell'edizione del "Festivalbar" del 1992 riesce a imporsi grazie al brano "Voglio una donna": in questo video lo rivediamo cantare ila celebre hit e il momento della premiazione con Vittorio Salvetti proprio sul palco della nota kermesse musicale di Italia 1. Quello del "Festivalbar" non fu l'unico successo della sua carriera, tra i tantissimi i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua lunga carriera, infatti, spicca la vittoria al Festival di Sanremo nel 2011 con la toccante "Chiamami ancora amore".