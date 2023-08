I Double You fanno ballare il pubblico del "Festivalbar" nel 1997 con "Please don't go"

È stato il successo più grande dei Double You e molti in quegli anni si saranno scatenati, almeno una volta, sulle note di "Please Don't Go". Il singolo più famoso della band nata a La Spezia nel 1985, e pubblicato nel 1992, faceva ballare nel 1997 tutto il pubblico del "Festivalbar", la storica kermesse musicale degli anni Novanta e Duemila.

I Double You nacquero a La Spezia nel 1985 grazie alla collaborazione artistica tra William Naraine, Franco Amato, e i deejay Andrea De Antoni e Riccardo Bronzi. La consacrazione della band arriva nel 1992 con la hit "Please Don't Go". Dopo pubblicheranno "We All Need Love", che porterà il gruppo nelle piazze più grandi d'Europa e del mondo, mentre il 1994 è l'anno di "The Blue Album", che contiene "Heart Of Glass" e "Run To Me".

La fama della band si diffonde soprattutto in Brasile, dove pubblicheranno "Forever" e "The Best Of Double You". Nel 1997 la band manda in estasi il pubblico del "Festivalbar" con "Please Don't Go". Rivediamo insieme quel momento con la loro esibizione.