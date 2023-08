"Telegatti" 1985, Maurizio Costanzo premiato come attore per Orazio

Era il 1985 quando Maurizio Costanzo veniva premiato ai "Telegatti" come attore per il ruolo di Orazio. A chiamarlo sul palco il conduttore del programma Mike Bongiorno. "Un nostro collega che abbiamo già premiato ieri e che mi ha veramente sorpreso perché non mi sarei mai aspettato che fosse un attore così bravo. Si è buttato anche lui ha deciso di fare un telefilm all'italiana". Così Mike Bongiorno presentava Maurizio Costanzo prima di premiarlo per la recitazione nel telefilm "Orazio".

Nato a Roma nel 1938, Maurizio Costanzo è cresciuto con il sogno di diventare giornalista. Inizia la sua carriera molto giovane: all'età di 18 anni comincia la gavetta come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Successivamente inizia a collaborare con TV Sorrisi e Canzoni fino a diventare, solo pochi anni più tardi, caporedattore del settimanale Grazia. Prima di approdare a Mediaset ha lavorato per molto tempo in Rai.

Storico è stato il "Maurizio Costanzo Show", il programma televisivo più longevo, celebrato e famoso. È andato in onda a partire dal 1982, seppur con alcune interruzioni, fino all'anno della sua morte il 2023. Maurizio Costanzo si è spento a Roma il 24 febbraio di quest'anno. Il giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore aveva 84 anni.