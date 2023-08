Björk infiamma il "Festivalbar" 1994 con "Big Time Sensuality"

La cantante islandese si esibì per la prima volta in Italia nella piazza di Ascoli Piceno

Era il 1994 quando Björk fece la sua prima apparizione in Italia: la cantante islandese si era presentata al pubblico italiano dal palco di Ascoli Piceno, dove faceva tappa il "Festivalbar". La cantante islandese, apprezzata in tutto il mondo per le sonorità fuori dal comune ed un'estensione vocale da soprano, esordì nel nostro Paese lanciando la sua "Big Time Sensuality", quarto singolo tratto dall'album "Debut", canzone che le aprì le porte delle classifiche negli Stati Uniti. Nel video di questa canzone, girato interamente a New York, Björk balla sul retro di un camion, che gira lentamente per la città.

Nata il 21 novembre del 1965 a Reykjavik, la cantante inizia la sua lunga carriera già negli anni Ottanta conquistando subito il pubblico islandese: nel decennio successivo però arriva la notorietà internazionale. Dopo essersi trasferita a Londra, infatti, inizia la sua parabola ascendente nel panorama musicale internazionale.

La sua caratura mondiale è certificata dagli oltre 40 milioni di dischi, in una carriera musicale costella di premi. All'attivo, per ora, sono più di 140: tra cui spiccano 15 Grammy Awards, un premio Oscar e due Golden Globe, solo per citare i più importanti. Un'artista poliedrica capace di mostrare al mondo ogni volta un aspetto nuovo della sua straordinaria personalità.