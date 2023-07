Lo sketch di Zuzzurro e Gaspare durante "Dido... menica" 1992

Era il 1992 quando la coppia comica formata da Zuzzurro e Gaspare saliva sul palco di "Dido... menica", il programma domenicale di Italia 1, per uno sketch comico a tema favole. I due, che insieme hanno partecipato a più di 30 programmi televisivi, avevano proposto al loro pubblico una gag sul mondo delle fiabe, completamente rivisitato in chiave ironica.

Nello speciale "ExtraShow", in onda su Mediaset Extra, gli storici autori Alvise Borghi e Riccardo Di Stefano avevano raccontato il dietro le quinte di quegli spettacoli: "Zuzzurro, pur essendo un comico simpatico, allegro e divertente era una persona molto seria sul lavoro. Si confrontava con gli altri, parlava dei suoi spettacoli e di come migliorarli. Di lui ho un gran ricordo, come amico e professionista". Comico, regista e cabarettista, Andrea Brambilla (questo il vero nome di Zuzzurro) è scomparso a Milano il 24 ottobre 2013.

Una dura perdita durissima per il suo collega e amico Nino Formicola, conosciuto da tutti come Gaspare del mitico duo: "Il duo comico Zuzzurro e Gaspare finisce qui", disse subito dopo la scomparsa del compagno d'avventure. "Potremmo scrivere tre libri sulla nostra vita insieme. - ha detto Gaspare - Ne abbiamo viste di tutti i colori, non sono mancati i momenti neri. Non dimentichiamo che Andrea aveva subito anche un grave incidente dieci anni fa. Insomma, quello che abbiamo avuto non ce l'hanno regalato. Ma abbiamo sempre pensato a far ridere il nostro pubblico".