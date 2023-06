Jerry Calà è il terzo incomodo nel telefilm "Professione vacanze" 1987

Jerry Calà in versione terzo in comodo. Era il 1987 l'attore è il protagonista del telefilm cult di Italia 1 "Professione vacanze". Nella scena della miniserie in sei puntate Calà, nei panni di un capo animazione di un villaggio turistico della Puglia in crisi, interrompe una scena romantica sulla spiaggia. Al tramonto del sole Alice e Antonio, interpretati rispettivamente da Isabella Ferrari e Claudio Amendola, stanno per scambiarsi il loro primo bacio in riva al mare quando ecco che il vulcanico Enrico Borghini si unisce a loro non comprendendo bene la situazione.

Tra Jerry Calà e le pellicole cinematografiche o televisive ambientate sul bagnasciuga è la storia un'intesa di successo. Celebre la sua interpretazione del protagonista Luca Carraro nel film del 1982 "Sapore di Mare" diretto da Carlo Vanzina così come in "Rimini Rimini" di Sergio Corbucci nel 1987. Personaggi che sono diventati un cult delle commedie estive all'italiana degli anni Ottanta.Rivediamo la scena di Jerry Calà nei panni del terzo incomodo tratta dal telefilm "Professione vacanze".