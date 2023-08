Quando la star di "Grease" Olivia Newton-John fu ospite di "Popcorn" nel 1981

Tutti la ricordano per essere stata la Sandy che faceva innamorare John Travolta, alias Danny Zuko, in "Greas" ma Olivia Newton-John è stata molto di più. Cantante, attrice, performer, Newthon John nacque a Cambridge nel 1948, ma all'età di cinque anni la sua famiglia decise di trasferirsi in Australia. Inizia la sua carriera nel mondo della musica e già nel 1966 incide il suo primo singolo: sarà il trampolino di lancio della sua carriera musicale che la porterà a classificarsi al quarto posto dell'Eurovision Song Contest nel 1974.

Tre anni più tardi Il successo arriva però il vero successo mondiale, grazie al film "Grease": il musical li consacra come icone della cultura pop. Nel corso della sua carriera, Olivia Newthon-John ha pubblicato oltre 30 album. Un legame fortissimo, quello tra Olivia Newthon-John e Travolta, tanto che subito dopo la scomparsa di Olivia esattamente un anno fa, l'attore le aveva dedicato dolcissime parole: "Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John".

In questo video, ricordiamo Olivia Newthon-John nella sua prima visita a Milano: l'attrice fu infatti ospite nel 1981 del programma "Popcorn" in cui si prestò a rispondere alle domande del pubblico in studio.