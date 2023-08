Gioele Dix veste i panni di Alberto Tomba per spiegare "L'urlo" di Munch

Vi ricordate quando Gioele Dix imitava Alberto Tomba a "Mai dire Gol"? Il comico vestiva i panni di Alberto Tomba per spiegare alla Gialappa's e al pubblico di Italia 1 l'opera d'arte, del pittore norvegese Edvard Munch, "L'urlo di Munch". Gioele Dix imitava il campione di scii e, incalzato dalla Gialappa's, rispondeva alle domande come sempre provocatorie del trio. Rivediamo insieme il simpatico sketch.

La prima puntata di "Mai Dire Gol" è andata in onda il 18 novembre del 1990, l'ultima nel 2001. Il programma inizialmente seguiva la scia dell'applicazione al calcio della telecronaca comica già sperimentata dal trio, la Gialappa's, a "Mai dire Banzai". Al centro della satira del programma gli errori e le gaffe dei giocatori e degli allenatori della Serie A, ma non solo perché spesso venivano chiamati in causa anche i campionati esteri. Inizialmente andava in onda la domenica, dopo si è spostato al lunedì. Negli anni "Mai dire Gol" è stata una vetrina per diversi comici che hanno utilizzato il programma come trampolino di lancio per il loro successo.