Massimo Boldi presenta la sua "Scatolette" a "Popcorn" 1981

Chi ricorda Massimo Boldi nelle vesti di cantante? Tutti lo hanno apprezzato come popolare attore comico, re del genere del Cinepanettone, ma Boldi ha sempre avuto una grandissima passione per la musica tanto da esordire nel mondo dello spettacolo come batterista "Atlas", per poi passare ai "Mimitoki" e soprattutto ne "La pattuglia azzurra", che sarà poi di fatto il suo trampolino di lancio dalla musica verso il cabaret. Noto anche come "Cipollino", da Max Cipollino uno dei suoi personaggi più celebri, ha fatto coppia con Christian De Sica per più di vent'anni creando uno dei sodalizi più riusciti del cinema comico italiano.

All'attivo, Boldi ha addirittura due dischi: il primo del 1980, "Scatolette", includeva brani di discreto successo musicale come "Ohi Marì". Il secondo, invece, risale al 1985 ed era intitolato "Si presenta bene": il disco includeva, come copertina interna, un surreale "gioco dell'oca", che poi fu ristampato successivamente come "Il gioco dell'oca di Massimo Boldi". In questo video del 1981 lo rivediamo cantare in playback a "Popcorn" il brano "Scatolette", singolo che aveva dato il nome al suo primo album.