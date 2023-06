Auguri Paolo Cevoli, eccolo nei panni di un imprenditore romagnolo a "Zelig Off" 2003

Buon compleanno Paolo Cevoli! Il comico di Riccione compie 65 anni e in occasione della sua festa vogliamo rivederlo a "Zelig Off" quando nel 2003 interpretava l'imprenditore romagnolo dei maiali Teddy Casadei. "Questa sera vorrei leggere gli atti della Convention di Confindustria che si è tenuta in occasione del 46esimo internazionale del festival del design" esordisce il comico sul palco con un curioso Claudio Bisio al suo fianco.

"Abbiamo partecipato anche noi come azienda di maiali, pensi che i nostri maialini sono talmente attaccati all'azienda che come arrivano al peso specifico prendono la rincorsa e si ammazzano da soli" ha proseguito Paolo Cevoli. L'imprenditore romagnolo racconta della sua prima volta in Confindustria: "Gruppo affiatatissimo, tutti veramente simpatici tranne due, Tronchetti e Provera, due gemellini uno alto e biondo l'altro basso con i capelli lunghi". "Ma è uno solo!" conclude Claudio Bisio.