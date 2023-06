"Lungomare" di Marco Masini a "Un disco per l'estate" 1999

Vi ricordate Marco Masini a "Un disco per l'estate"? Era il 1999 quando il cantautore di Firenze si esibiva con il brano "Lungomare" alla manifestazione canora italiana. Una passione per la musica ereditata dalla madre che riconosce in lui, già da piccolo, un certo talento nel suonare e comporre a orecchio.

Nel 1986 l'incontro con Roberto Rosati, poi con Beppe Dati e Giancarlo Bigazzi con cui Marco Masini comincia a lavorare ad alcune colonne sonore, esegue la voce guida di "Si può dare di più" del trio Morandi, Ruggeri e Tozzi, è concertista dal vivo nella tournée di Tozzi e in quella di Raf. Nel 1990 arriva la svolta con Giancarlo Bigazzi che decide di produrre Marco facendolo partecipare a Sanremo con "Disperato" che vince nella sezione "Giovani". Da qui la Ricordi pubblica il suo primo disco: "Marco Masini".