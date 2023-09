"Mai Dire Gol", il conte Uguccione presenta il cugino sardo

Ricordate il cugino del conte Uguccione a "Mai dire Gol"? Era l'edizione del 1995 e Bebo Storti, nei panni del nobile nullafacente, presentava alla Gialappa's il cugino Nico: interpretato a sua volta da Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. "Mio cugino Nicolino dalla Sardegna è venuto a trovarmi", annunciava il conte.

Di sangue blu, discendente del Granducato di Toscana, Uguccione è un ricco nullafacente dalla mattina alla sera, con in testa due soli pensieri: Gabriel Omar Batistuta, attaccante della Fiorentina dal 1991 al 2000, e le donne di altri con cui voleva andare a letto.

Di origini toscane, Bebo Storti ha raggiunto il successo in televisione proprio a "Mai dire Gol". Lì, negli anni Novanta, ha interpretato non solo il conte Uguccione, ma anche altri personaggi come Alfio Muschio, Thomas Prostata e Adelmo Stecchetti. Rivediamolo nei panni del conte Uguccione a "Mai dire Gol" nel 1995.