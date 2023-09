Sergio Sgrilli canta la sigla finale di "Zelig Circus" 2003

"Canto... lo faccio a Zelig!", chi non ricorda la mitica colonna sonora di "Zelig"? La canzone era stata anche la sigla del programma ed era stata scritta e cantata da Sergio Sgrilli, comico e cantante dello show comico di Canale 5. Il comico toscano, fin dal 2000 ha legato il suo nome a quello del programma ideato da Gino e Michele: i suo sketch si concentravano principalmente in esibizioni in cui faceva delle parodie alle canzoni del momento.

"Canto (lo faccio a Zelig)", questo era il titolo del brano, fu la sigla di chiusura del programma nelle edizioni 2003, 2004 e 2005. Non tutti sanno che Sgrilli è anche un grande appassionato di moto e fu molto amico del pilota Marco Simoncelli. Proprio a lui i genitori del Sic, dopo la sua scomparsa prematura nel circuito di Sepang in Malesia, gli affidarono l'organizzazione e la regia di Buon compleanno Sic, evento tenutosi al 105 Stadium di Rimini il 20 gennaio 2012. In questo video lo rivediamo sul palco di "Zelig Circus" nel 2003, quando cantava la sigla finale del programma insieme a tutti i comici e ai conduttori Claudio Bisio e Michelle Hunziker.