La bufera mediatica che l’ha vista al centro dei gossip delle ultime settimane non la turba. Chiara Ferragni ha detto di essere tranquilla. Del resto alla notizia secondo cui Fedez ha amato un’altra donna e prima delle nozze le avrebbe addirittura telefonato, la Ferragni aveva già replicato sul tradimento: “Aveva questa storia del 2017, voleva lasciarmi prima del matrimonio ma non sapeva come tirarsi indietro. Ho capito che quello che avevo vissuto era stata una presa in giro”. Anche Fedez ha dato la sua risposta specificando: “Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata. Mi sono riavvicinato ad Angelica in un momento di difficoltà. Ho provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile”. Ma la Ferragni ha chiuso tutte le porte e in Spagna ha spiegato: “No, non tornerei mai più con lui, addio”.