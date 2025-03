Il pandoro più caro della storia: a Chiara Ferragni costa 6 milioni salvare la sua società

Fenice ha accumulato perdite per 10,2 milioni di euro tra il 2023 e i primi undici mesi del 2024. Il patrimonio è andato sotto zero per 6,2 milioni. Insomma, senza un intervento rapido la situazione rischiava di diventare insostenibile.



La proposta sul tavolo era quella di un aumento di capitale che, una volta ripianate le perdite, lascerebbe alla società 200mila euro per ripartire. E Ferragni si è detta pronta a fare la sua parte, anche coprendo l'intero importo se necessario.



Un socio sul piede di guerra Ma non tutti erano d'accordo. Pasquale Morgese, imprenditore pugliese del settore calzaturiero che possiede il 27,5% di Fenice attraverso le sue holding, ha dato battaglia. Prima ha tempestato di domande i vertici della società, chiedendo spiegazioni su varie voci di bilancio. Poi ha votato contro la proposta, annunciando che impugnerà la decisione.



Non solo: i rappresentanti di Morgese hanno anche fatto sapere che intendono avviare un'azione di responsabilità contro Chiara Ferragni, Paolo Barletta (altro socio con il 40% attraverso la società Alchimia) e Fabio Damato, ex direttore generale e braccio destro dell'influencer fino a giugno 2024. Secondo Morgese, gli ex amministratori avrebbero gestito male la società prima di dimettersi lo scorso novembre.