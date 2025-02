Non è certo la prima volta che Chiara Ferragni compare sulla cover di una rivista. L’influencer fa notare che sono passati dieci anni dalla prima copertina su “Elle”. Nella sua carriera infatti è apparsa anche su “Elle Japan”, nell’edizione spagnola e in quella belga; su "Vogue Spagna", "Vogue Mexico", "Vogue Turckey", "Vogue China", "Vogue Hong Kong" e su "Vogue Italia" nel 2021. E poi ancora su "Grazia", "Marie Claire" e "Harper's Bazaar". Poi c’è stato lo scandalo del Pandoro-gate e allora l’abbiamo vista in versione Joker su "L'Espresso". La Ferragni anche quella volta ha mostrato ironia e ha scritto sui social rivolgendosi ai suoi follower: “Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella ‘bellissima’ copertina. Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni, però, davvero mi aiutate tantissimo. Mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Grazie perché anche nei momenti più duri voi ci siete e per me è importantissimo”.