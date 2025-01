Chiara Ferragni incinta? I rumor che vorrebbero l’influencer in attesa di un figlio da Giovanni Tronchetti Provera circolano da un po’. Addirittura, appena nata la storia d’amore, c’era già chi parlava di bebè in arrivo. Ora è la stessa Ferragni a fare chiarezza una volta per tutte. Al sito Dagospia ha scritto semplicemente: "Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni". Per il momento, dunque, non c’è una gravidanza per la neocoppia.