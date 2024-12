Fedez romantico sui social, è una dedica per Chiara Ferragni?

Fedez in vacanza ai Caraibi mostra sui social la sua vita a cinque stelle, dal relax a bordo piscina alle serate mondane con ospiti illustri (nelle storie inquadra anche Mike Tyson che partecipa allo stesso gala). Ma tra tanto sfarzo e divertimento, lo coglie un momento di romanticismo e forse di nostalgia. Immortalando un'alba nuvolosa posta alcuni versi della canzone "Hello there" di Lyrical Lemonade, Lil Tracy, Corbin & Black Kray: "Ogni notte bacerò il tuo ricordo a letto. Vorrei non te ne fossi mai andata". Una dedica per Chiara Ferragni, con la quale ha appena firmato l'accordo di separazione.