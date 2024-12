Fedez festeggia il Natale ai Caraibi senza i figli

Fedez nei giorni precedenti la partenza per i Caraibi ha preoccupato i fan che lo hanno visto in tv. Il rapper li ha rassicurati: “Ero tranquillo e rilassato, mi sono rivisto e non capisco perché tutti abbiano pensato fossi triste”. E poi ha aggiunto: “Ho avuto cose mie relazionali, ma ero tranquillo. Cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti”. Pare abbia avuto un litigio con la sua storica assistente.