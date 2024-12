Fedez, ecco chi è la misteriosa nuova fiamma

Le foto del settimanale “Chi” mostrano Fedez, in via di separazione da Chiara Ferragni, con una ragazza avvolta in una sciarpa scura per nascondersi. Pare che il rapper abbia fatto di tutto per mantenere segreta sia la nuova relazione che l’identità della giovane donna. “Voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene… Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene” dice la canzone che Fedez ha appena pubblicato. I due hanno trascorso una serata insieme in un locale milanese e poi si sono trasferiti a casa di lui cercando di evitare i flash.