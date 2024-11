La Kings League nel 2025 approderà in Italia: ci sarà la Kings World Cup Nations, organizzata da Gerard Piqué e dal 1° gennaio vedrà le partite di calcio a 7. Presidente della Kings League Italia è Zlatan Ibrahimovic e a capo del torneo c’è Claudio Marchisio. La squadra di Fedez e di Luciano Moggi, radiato dopo le vicende di Calciopoli, si chiama Boomers. Le competizioni saranno dei veri e propri show divisi in due tempi da 20 minuti ciascuno. Innanzitutto, viene lanciata la palla al centro e i due portieri devono conquistarla, poi ogni minuto successivo si aggiungono i calciatori fino ad arrivare a sette per squadra. Due minuti prima della fine del primo tempo viene lanciato il dado e il numero che esce determina quello dei giocatori che possono restare in campo. Nel secondo tempo si gioca 7 contro 7.