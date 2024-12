Prima o poi doveva succedere che Chiara Ferragni, Fedez, Giovanni Tronchetti Provera e Nicole Moellhasen si incontrassero tutti insieme a scuola. Del resto, i figli frequentano lo stesso prestigioso istituto e così alla recita di Natale nessuno ha rinunciato. E i paparazzi erano in agguato. Chiara e Fedez sono arrivati e se ne sono andati separatamente. Giovanni e Nicole invece sono entrati tenendo per mano uno dei tre figli ma dopo lo spettacolo sono usciti ognuno per i fatti propri. L’incontro non deve essere stato facile da digerire, ma per i bambini si fa questo ed altro.