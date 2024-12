Nel video postato da Chiara Ferragni su Instagram scorrono le immagini del suo anno, dalle lacrime al viaggio a New York, dal matrimonio di Veronica Ferraro alle vacanze in barca con gli amici, dal red carpet a Madrid ai giorni in Lapponia con la famiglia. C'è anche un breve momento dedicato a Giovanni Tronchetti Provera, nell'immagine di una scampagnata in bici in cui l'imprenditore si intravede in lontananza. In sottofondo, una voce narrante spiega in inglese: "Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile, pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d'occhio. Ma soprattutto mi hai fatto capire che la mia salute sia fisica che emotiva e mentale è tutto ciò che conta. Ci sono ancora cose che non posso capire, ma credo che con il tempo capirò le ragioni e gli scopi di tutto ciò che è successo".