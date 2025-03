Chiara Ferragni festeggia il compleanno di Leone… in ufficio

Rientrata a Milano giusto in tempo per la festa di compleanno di Leone, Chiara Ferragni sui social ha scritto una dolce dedica al figlio. “A te che mi hai reso mamma e hai dato senso e scopo ad ogni giorno della mia vita. A te che quando ti ho visto per la prima volta in sala parto non sono riuscita a smettere di piangere perché sei stato l’emozione più forte mai provata. A te che, insieme alla tua sorellina, mi hai fatto superare ogni periodo difficile solo con un abbraccio, perché sapevo che voi sareste stati la mia certezza sempre. A te che sei tutto quello che ho sempre sognato, il mio bambino magico. Oggi compi 7 anni e io non potrei essere più fiera di te. Ti auguro una vita piena d’amore e di libertà. Ti amo più di ieri e meno di domani, di un amore che solo una mamma può capire” sono le parole dell’influencer.