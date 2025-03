Chiara Ferragni dopo il pandoro-gate: è l'ora della verità per il suo "impero" economico

Il pandoro-gate ha creato un grosso problema all'impero economico di Chiara Ferragni. L'influencer sarebbe in difficoltà con i suoi marchi e la sua società, Fenice, avreebbe visto nel 2024 il patrimonio azzerato. Lunedì, come anticipa Il Corriere della Sera, sono in programma le assemblee dei soci per ricapitalizzare. Ma la strada sembrerebbe in salita mentre i ricavi non sono più quelli di una volta. E un piano di rilancio resta comunque d'obbligo.