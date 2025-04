Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: crisi rientrata

Della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si parla ormai da diversi mesi. I due non hanno mai fatto annunci pubblici né hanno mai postato foto di coppia, semplicemente hanno smesso di nascondersi e infatti le paparazzate non mancano. In questo modo hanno trovato il giusto equilibrio tra il desiderio di riservatezza di lui e la voglia di raccontarsi di lei.