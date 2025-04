Cristiano Malgioglio: "Ho avuto una crisi per i miei 80 anni"

In collegamento con lo studio di "Verissimo" Cristiano Malgioglio, giudice di "Amici" insieme a Elena D'Amario e Amadeus, parla delle emozioni legate al suo compleanno (23 aprile) e svela le sue reazioni al passare del tempo. "Ho pianto molto per i miei 80 anni, ho avuto una crisi, non mi aspettavo questo affetto enorme per il mio compleanno" dice Malgioglio a Silvia Toffanin.