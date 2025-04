Sempre avanti, dai look che hanno fatto scuola (Damiano dei Maneskin ha confessato che è stato di ispirazione) ai testi delle canzoni per Mina. Paroliere, cantante, personaggio televisivo, Cristiano Malgioglio (con l’inconfondibile ciuffo bianco) compie 80 anni. In 50 anni di carriera ha scritto per le più grandi interpreti della musica italiana, da Marcella Bella a Giuni Russo, da Ornella Vanoni a Raffaella Carrà. Dopo la presenza a Sanremo 2025 come co-conduttore di una serata al fianco di Carlo Conti, è impegnato nella veste di giudice ad "Amici", non si ferma mai. Nelle prossime settimane lancerà "Noche Latina" il nuovo tormentone estivo con Gente de zona, il gruppo che ha fatto ballare il mondo intero con "Bailando", e ha scritto un nuovo brano per Patty Pravo. "La mia età? Come le grandi dive, non ho mai guardato il calendario... i colori mi hanno aiutato a vivere", confessa a Tgcom24.